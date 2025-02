Olandese volante sul Bluenergy: Ekkelenkamp affonda l’Empoli con una doppietta | Toscani battuti 3-0

Il Bluenergy Stadium fa da cornice alla sfida tra Udinese ed Empoli, valida per la 25ª giornata di Serie A. Dopo aver fermato la capolista Napoli al Maradona, i friulani si mantengono in una posizione tranquilla di classifica. Con 30 punti all’attivo, la formazione guidata da Runjaic attualmente occupa il 10° posto, frutto di un ottimo percorso in campionato. Situazione ben diversa per l’Empoli, che sta attraversando un periodo difficile. La squadra di Roberto D’Aversa non trova la vittoria in Serie A dalla 15ª giornata. Da quel momento, i toscani hanno racimolato soltanto due punti, frutto dei pareggi contro Venezia e Bologna. Con 21 punti, l’Empoli si trova al 17° posto, a un solo punto di vantaggio dal Parma, attualmente 18° e quindi in zona retrocessione. La lotta per la salvezza si fa sempre più serrata e la formazione toscana dovrà invertire la rotta per evitare di essere risucchiata nelle ultime tre posizioni.

Udinese-Empoli, tante conferme per Runjaic. I toscani rischiano il baratro

Prima grazie vivace e molto equilibrata, giocata bene da entrambe le compagini. I padroni di casa appaiono maggiormente in controllo del match e al 19′ passano avanti: su sviluppi da corner la palla arriva ad Atta che calcia col destro, sulla conclusione arriva la deviazione vincente di Ekkelenkamp che beffa Silvestri e fa 1-0. Prova subito a reagire la squadra di D’Aversa, sfiorando addirittura il pari con Kouamé. Si va a riposo sul parziale di 1-0. L’Udinese parte forte nella ripresa, mettendo subito pressione alla difesa dell’Empoli, che fatica a contenere le iniziative friulane. Al 50’, una combinazione tra Thauvin e Atta porta il francese a un passo dal gol, ma un intervento provvidenziale di De Sciglio evita il raddoppio bianconero. Poco dopo, al 52’, il portiere dell’Empoli commette un errore clamoroso sul cross di Thauvin, lasciando la palla a pochi passi dalla porta, ma la difesa toscana riesce a liberare. Nonostante il forcing dell’Udinese, l’Empoli prova a reagire. Al 54′, una grande giocata di Kouamé sulla sinistra genera una palla invitante per Maleh sul secondo palo, ma l’occasione sfuma. Il pericolo non frena i padroni di casa, che al 58’ vanno ancora vicini al gol: Thauvin riceve da Ekkelenkamp e calcia dal limite, trovando però la deviazione della difesa in corner. L’ episodio più clamoroso arriva al 59’, quando Lucca, su un cross dalla destra, controlla rapidamente e calcia, colpendo in pieno la parte esterna del palo. L’Empoli regge l’urto e riesce a limitare i danni, ma l’Udinese può recriminare per le tante occasioni mancate. Un secondo tempo acceso, in cui i bianconeri hanno sfiorato più volte il raddoppio, senza però riuscire a chiudere la partita, almeno fino al 65′: Lucca all’interno dell’area calcia forte col destro trovando una pronta risposta di Silvestri, Ekkelenkamp si fa trovare pronto e ribatte in rete per il 2-0 friulano e la doppietta personale per il talento olandese, protagonista di un momento magico coronato nelle 3 reti siglate in 2 partite. Nel finale c’è gloria anche per Thauvin che riceve da Payero e di testa insacca per il tris friulano. Vittoria importante per l’Udinese che conferma l’ottimo andamento stagionale. Brutta ennesima battuta d’arresto per i toscani che ora rischiano seriamente la retrocessione.

Udinese-Empoli, il tabellino

3-0

Reti: 19′ 60′ Ekkelenkamp (U); 90′ Thauvin(U).

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue(74′ Modesto), Bijol, Solet, Kamara; Atta(62′ Payero), Lovric(81′ Lovric), Karlstrom, Ekkelenkamp(74′ Sanchez); Thauvin, Lucca(81′ Bravo). A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura, Modesto. Allenatore: Runjaic

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi(75′ Sambia), Henderson(85′ Konate), Grassi, Cacace(85′ Kovalenko); Kouame, Maleh(75′ Żurkowski); Colombo(62′ Esposito). A disposizione: Seghetti, Vasquez, Sambia, Kovalenko, Zurkowski, Tosto, Bembnista, Konate, Esposito. Allenatore: D’Aversa