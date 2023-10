Grande sfida nel gruppo B: Olympique Marsiglia di Gattuso in campo contro il Brighton di De Zerbi. Partenze non brillanti per entrambe: la formazione inglese è stata sconfitta nella sfida casalinga contro i greci dell’AEK Atene; il Marsiglia, invece, ha pareggiato in trasferta contro l’Ajax. Il match, in programma questo pomeriggio alle 18.45, sarà visibile DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (253), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi; Veretout, Kondogbia, Ounahi; Correa, Aubameyang, Ndiaye. All. Gattuso.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Milner, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Gilmour, Gross; March, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson. All. De Zerbi.