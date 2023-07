Pedullà chiarisce: “La Juve prenderà due attaccanti. Holm lo hanno in pugno”

La Juventus procede nel suo cambio rivoluzionario. A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà, parlando prima dell’attacco bianconero: “Lo United ha già mosso alcuni passi per Hojlund. Per me la Juve prenderà due attaccanti. Vlahovic ha un accordo con il PSG per un ingaggio di 9 milioni a stagione e il club parigino potrebbe offrire una cifra vicina ai 90 milioni. Mi aspetto che il PSG vada a comprare Vlahovic, a quel punto scatta il mercato della Juve”.

Bianconeri vicini a Holm

Per quanto riguarda un’obbiettivo della difesa, l’esperto ha così risposto: “La Juve ha in pugno Holm, potrebbe inserire delle contropartite tecniche, come Barbieri. Kessie? Piace ad Allegri, nome giusto”.