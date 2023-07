Piero Ausilio in Giappone per incontrare la squadra: nuove strategie di mercato per l’Inter

Piero Ausilio, il direttore sportivo dell‘Inter, è giunto in Giappone, dove si unirà alla squadra insieme al vice Baccin, all’amministratore delegato Antonello e al presidente Zhang. Insieme all’allenatore Inzaghi, e con Marotta collegato dall’Italia, si terrà un incontro per fare il punto sul mercato dell’Inter, come sottolineato da Tuttosport.

Calciomercato Inter, ecco le strategie nerazzurre sul mercato

L’argomento principale delle discussioni sarà quello relativo all’attaccante. Sono diversi i profili sotto esame, ma due nomi emergono in cima alla lista. Morata è il preferito di Inzaghi, tuttavia, l’Atletico Madrid, che lo valuta 20.5 milioni di euro, lo schiera come titolare, segnalando la sua importanza per la squadra spagnola. Sul taccuino nerazzurro c’è anche Balogun dell’Arsenal, il quale è stato escluso dalla rosa contro il Barcellona, e il tecnico Arteta ha confermato che è in vendita. I Gunners stanno aspettando ulteriori sviluppi sul mercato delle punte in Europa e per ora chiedono una cifra che si avvicina intorno ai 40 milioni di euro per cedere Balogun. Tra le opzioni dell’Inter per l’attacco rimangono Scamacca del West Ham e Beto dell’Udinese.

Per quanto riguarda Correa, il Galatasaray potrebbe essere una destinazione plausibile, poiché il club turco potrebbe dover cercare un sostituto per Icardi. Nel frattempo, Kamada è stato offerto ai dirigenti nerazzurri, ma al momento non sembra essere un profilo adatto al sistema di gioco 3-5-2 preferito dall’Inter. Nella zona mediana il preferito dell’Inter rimane Samardzic dell’Udinese, nonostante il suo valore sia stimato almeno 20 milioni di euro.