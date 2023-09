Pisa-Cosenza, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Pisa-Cosenza

Pisa e Cosenza giungono a questa sfida con i nerazzurri reduci dalla pareggio di Reggio Emilia, mentre i Lupi sono stati sconfitti in casa dalla Cremonese disputando una buona partita. Aquilani deve rinunciare ai lungodegenti D’Alessandro e Tramoni M., possibile Mlakar titolare in attacco con Vignato alle sue spalle, mentre Caserta rinuncia a Martino, La Vardera e Zuccon.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-2-3-1) 1 Nicolas; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 20 Beruatto; 44 Veloso, 8 Marin; 28 Arena, 27 Valoti, 23 E. Vignato; 17 Mlakar. IN PANCHINA 22 Loria, 3 Leverbe, 6 Hermannson, 19 Esteves, 24 Jureskin, 42 Barbieri, 15 Touré, 36 Piccinini, 51 Barberis, 7 L. Tramoni, 10 Torregrossa, 26 Masucci, 32 Moreo. ALLENATORE Aquilani. SQUALIFICATI nessuno. DIFFIDATI nessuno. INDISPONIBILI D’Alessandro, M. Tramoni, Gliozzi, De Vitis

COSENZA (4-2-3-1) 1 Micai; 17 Cimino, 2 Sgarbi, 13 Meroni, 11 D’Orazio; 42 Voca, 14 Calò; 7 Marras, 9 Tutino, 30 Mazzocchi; 10 Forte. IN PANCHINA 77 Marson, 12 Lai, 3 Rispoli, 23 Venturi, 6 Fontanarosa, 24 Viviani, 26 Praszelik, 34 Florenzi, 31 Canotto, 20 Arioli, 19 Crespi, 21 Zilli. ALLENATORE Caserta. SQUALIFICATI nessuno. DIFFIDATI nessuno. INDISPONIBILI Martino, La Vardera, Zuccon.

DOVE VEDERLA IN TV

Il match Pisa-Cosenza, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: la partita sarà trasmessa sul canale 255 (streaming su Sky Go e NOW). E, in live streaming, la partita sarà trasmessa anche dalla piattaforma DAZN.