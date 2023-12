Il Paris Saint-Germain, primo in classifica in Ligue 1, ospiterà il Metz al Parc des Princes nell’ultima partita di campionato del 2023, fissata per mercoledì 20 dicembre. Il PSG, reduce da una serie di otto vittorie consecutive interrotta con un pareggio contro il Lille, affronterà un Metz che si trova in una situazione difficile, con tre sconfitte consecutive e una posizione vicina alla zona retrocessione​​​​​​.