Adrien Rabiot si è rivelato un giocatore molto importante per la Juventus di Massimiliano Allegri in questi anni. Il francese ha però saltato l’impegno con il Genoa. Per la partita contro il Frosinone che si disputerà sabato 23, Allegri vorrebbe mettere in atto altre manovre.

Juventus | Le manovre di Allegri

In vista del prossimo impegno della Juventus, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe interessante per l’allenatore Allegri il nome di Hans Nicolussi Caviglia, allo stesso livello di Samuel Iling-junior, il quale, proprio come Andrea Cambiaso, è stato impiegato diverse volte come mezzala. L’idea più eclatante del tecnico toscano sarebbe però quella di posizionare Kenan Yıldız tra centrocampo e trequarti. Il turco classe 2005 proveniente dalle giovanili del Bayern Monaco, tra le altre cose è già sceso in campo con la nazionale della Turchia in più di un’occasione.