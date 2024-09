Sono queste le ultimissime di formazione in vista della sfida delle 21 tra il Real Madrid e l’Espanyol. Il solito 4-3-3 per la squadra di Ancelotti, che opta per il turnover dopo la Champions.

Real Madrid-Espanyol, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vasquez; Militao; Rudiger; Fran Garcia; Valverde; Tchouameni; Bellingham; Rodrygo; Mbappé; Endrick.

ESPANYOL (3-5-2): Joan Garcia; El Hilali; Kumbulla; Cabrera; Tejero, Gragera; Kral, Aguado; Romero; Veliz, Puado.