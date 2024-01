Real Madrid-Maiorca, probabili formazioni e dove vederla

Diciannovesima giornata de La Liga: al Bernabeu, ospite del Real Madrid, arriva il Maiorca. Blancos, primi, a caccia della terza vittoria consecutiva, hanno sconfitto l’Alavés nell’ultima gara disputata. Diversamente, il Maiorca, occupa la quattordicesima posizione, e viene da un filotto di ben cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali la vittoria contro il l’Osasuna nella scorsa giornata. L’ultimo precedente in casa del Real Madrid, risalente a settembre 2022, è terminato 4-1 per i padroni di casa. Il match, in programma mercoledì alle 19.15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Mendy, Tchouaméni, Rudiger, Carvajal; Kroos, Modric, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Brahim Diaz. All. Ancelotti.

MAIORCA (5-3-2): Rajkovic; Giovanni, Nastasic, Raíllo, Mascarell, Maffeo; Samu, Darder, Antonio; Dani Rodríguez, Larin. All. Aguirre.