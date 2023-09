Rimedio: “Se arrivano palloni giocabili Vlahovic segna. Ma è sempre successo nell’ultimo anno e mezzo?”

Durante La Domenica Sportiva, Alberto Rimedio parla delle ottime prestazioni di Vlahovic in questo inizio di stagione: “Quando arrivano a Vlahovic i palloni utili, palloni giocabili, lui la qualità per fare gol ce l’ha. Lo ha dimostrato ieri con un cross perfetto che gli ha dato la possibilità di segnare il primo gol. Sembrava un assist di Dumfries per Lautaro.”

Il giornalista critica Allegri

Rimedio poi lancia una frecciatina al tecnico toscano: “Strepitoso il secondo gol. Ma ricordiamo anche il gol di testa che ha segnato contro il Bologna con un cross perfetto. Questo conferma che se c’è la qualità delle giocate che mettono Vlahovic in condizione di fare gol, lui le reti le realizza e quindi diventa un valore aggiunto per la Juventus. E’ sempre successo nell’ultimo anno e mezzo di Vlahovic alla Juventus? Purtroppo no”.