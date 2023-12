Rinnovo sempre più vicino per Mou | I dettagli

Se ne sta parlando da settimane ma, finalmente sembra che si sia aperto uno spiraglio verso il rinnovo di Mourinho. Il tecnico della Roma è in scadenza il prossimo giugno e fino a poco tempo fa c’era molto pessimismo sulla sua permanenza nella capitale. Lo “Special One” ha affermato più di una volta di trovarsi molto bene a Roma e i tifosi già nell’ultimo turno di campionato si sono schierati apertamente con il portoghese che è stato in grado di portare nella capitale un trofeo internazionale, la Conference League e una finale di Europa League.

La situazione sul rinnovo del tecnico giallorosso

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società sarebbe sicura di rinnovare il contratto del tecnico, e più recentemente ci sarebbe stato il primo contatto tra intermediari. Ma la strada è ancora lunga, perché c’è da sciogliere il nodo della durata. Mourinho vuole un biennale, e il club vuole offrire un annuale. Inoltre, sembra che il tecnico portoghese non abbia preso in considerazione le lusinghe arabe, l’unica cosa che potrebbe fargli cambiare idea sul rinnovo sarebbe l’inserimento di squadre come Real Madrid o Newcastle.