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lunedì, Aprile 20, 2026
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Rissa tra Orban e un tifoso dopo Verona-Milan | VIDEO

Faccia a faccia e accenno di rissa tra l'attaccante del Verona ed un tifoso dopo la sfida tra Verona e Milan

Di
Francesco Mario Fontana
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orban tifoso
Orban a contatto con i tifosi

Orban scatena una rissa con un tifoso gialloblu dopo Verona-Milan

Gara non facile quella tra Verona e Milan non digerita dall’attaccante gialloblu Orban. Dopo la gara, visibilmente nervoso e contrariato, il calciatore del Verona non si è fermato come abitudine a salutare i tifosi e innervosito per una manata alla sua auto da parte di qualche tifoso, cosi sembra, il calciatore è sceso dalla sua automobile scatendando un accenno di rissa con un tifoso. Subito fermato da altri presenti, tutto si è risolto in pochi minuti.

Il video di Orban e i tifosi del Verona

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