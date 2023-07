Ritorno in Italia per Bernardeschi? Accordo ad un passo

A confermare le voci sul possibile ritorno in Italia di Federico Bernardeschi è Claudio Fenucci, AD del Bologna che attraverso il portale Gazzetta.it dimostra pieno consenso e fiducia nel poter avviare e chiudere una trattativa con il Toronto, attuale club proprietario del cartellino dell’ex ala di Fiorentina e Juventus.

Calciomercato Bologna, Fenucci sugli accostamenti di mercato

Importanti nomi accostati alla causa bolognese, le parole dell’amministratore delegato, Claudio Fenucci, che regalano speranze ai tifosi rossoblù. “Bernardeschi attraverso il suo agente ha aperto alla volontà di tornare in Italia: dovesse trovare le condizioni per uscire in prestito noi saremmo molto contenti di averlo. Ballo-Touré? È un’idea come altre. Il prolungamento di Motta non può avvenire mediaticamente, appena ci saranno novità le annunceremo. Di cosa abbiamo parlato prima e io lui? Ci parliamo spesso col tecnico, ci siamo detti che ci vogliamo bene…”