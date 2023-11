Nella giornata di oggi, 6 novembre, il primogenito dello storico capitano della Roma Francesco Totti si accinge ad entrare nella maggiore età. Un momento speciale per Cristian, che ha avuto modo di festeggiare grazie ad una festa organizzata dai suoi genitori, alla quale erano presenti le sorelle Chanel e Isabel oltre che la fidanzata Melissa, come riportato da romanews.eu.

Roma, gli auguri di Totti al figlio

Tanta l’emozione ovviamente, è un momento importante per la crescita di un ragazzo. Per celebrare ulteriormente il momento, Francesco Totti ha così commentato il proprio post su Instagram con la foto del figlio: “amore mio… ti auguro tutto quello che desideri… 😍buon compleanno 18❤️❤️”. Parole forti e delicate, un po’ come le sue vecchie giocate in campo.