Dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Lecce, la Roma dimostra come ha sottolineato Josè Mourinho“Cuore, grinta e connessione con i tifosi”. Questa la ricetta, per ribaltare una partita che sembrava ormai persa.

Roma 9 goal negli ultimi 15 minuti

A quattro minuti dalla fine della gara, la squadra di Mourinho perdeva per 1-0, precipitando all’undicesima poszione in classifica e scavalcati in classifica anche dal Lecce.

Poi l’uno due micidiale in 270 secondi. Prima Azmoun di testa, subito dopo Lukaku, riscattando parzialmente l’errore dal dischetto (il primo in Serie A) e le critiche ricevute nel suo ritorno a Milano la settimana passata. Per questo ha esultato in modo rabbioso, una liberazione davanti ai suoi nuovi tifosi, a maggior ragione dopo il rigore sbagliato a inizio partita che poteva rendere la strada in discesa. Segnare nei minuti finali, ormai, per la Roma sta diventando un’abitudine. I giallorossi hanno segnato 11 gol nei secondi tempi, di questi ben nove dal 76’ in poi. Tre addirittura nel periodo di recupero.