Roma-Feyenoord, le scelte di De Rossi e Slot

Pochi cambi per De Rossi, solo due rispetto all’andata, in vista della sfida di questa sera contro il Feyenoord. Out Bove, fuori per squalifica, dentro Cristante, con Paredes e Pellegrini in mezzo al campo. In avanti El Shaarawy e Dybala ai lati di Lukaku. Difesa con Mancini e Llorente al centro, Karsdorp, a destra, e Spinazzola, a sinistra. Tra i pali c’è ancora Svilar.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi. : Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.