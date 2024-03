Roma, Friedkin ha deciso: De Rossi verso la permanenza definitiva

Secondo quanto riporta gazzetta.it, i Friedkin sarebbero convinti di mantenere De Rossi anche per la prossima stagione. Il tecnico, da quando ha preso in mano i giallorossi, ha dimostrato e sta dimostrando sul campo con i risultati e con le prestazioni di potersi mettere in gioco anche per il futuro.

Roma, De Rossi da provvisorio a definitivo

De Rossi dunque, va verso il rinnovo con la Roma, anche se ad oggi non c’è ancora un accordo dal punto di vista formale, c’è però un’intesa di massima. La proposta nella testa dei Friendkin sarebbe quella di un contratto biennale.