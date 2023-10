Roma, c’è una curiosità sulla terza maglia. Ed è in arrivo il main sponsor

Novità in arrivo per i giallorossi?

Arrivano notizie non prettamente legate all’aspetto sportivo per la Roma, la quale dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Frosinone cercherà di portarsi a quota 11 punti nella trasferta contro il Cagliari, in programma questa domenica, alle ore 18:00.

Roma, fans aggradati da Ian Wright

L’ex attaccante di Arsenal e Crystal Palace, Ian Wright, ritiratosi dal calcio giocato nel 2000, ha indossato davanti alle telecamere, in una diretta in veste di opinionista durante il commento per il podcast “Wrighty’s house”, la nuova terza maglia della Roma.

Molti tifosi giallorossi hanno gradito, così come la società stessa, la quale ha prontamente risposto: “Amiamo il kit, Ian”. E non è finita qui però perché secondo quanto riportato da Filippo Biafora, giornalista delle vicende Roma, i giallorossi avrebbero chiuso la trattativa con un marchio dell’Arabia Saudita.