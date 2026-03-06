Roma, infortunio Dybala: oggi intervento in artroscopia per valutare bene il ginocchio

Il momento no di Paulo Dybala continua. Il giocatore argentino non ha tregua, continua ad essere ostacolato da un infortunio dopo l’altro. Era pronto al rientro con la Roma nel match di domenica contro il Genoa, ma arriva un nuovo stop in allenamento. Cosa sta succedendo?

Roma, artroscopia per Dybala

A quanto pare la terapia conservativa non ha portato i risultati sperati. Oggi l’argentino si sottoporrà a intervento mininvasivo per diagnosticare la causa del problema reale al ginocchio. Purtroppo il problema persiste, con conseguente fastidio, e ieri ha messo nuovamente Paulo Dybala nelle condizioni di abbandonare l’allenamento e di saltare di nuovo il campionato.

Tutto questo ha spinto tutti, giocatore e staff medico, a optare per intervento mininvasivo di artroscopia esplorativo in giornata. L’intervento è volto a indagare le cause di questa difficoltà motoria che il giocatore avverte oramai da settimane al ginocchio. Solo in mattinata si capirà l’evoluzione della vicenda e i conseguenti tempi di recupero.