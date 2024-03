Roma, Lukaku si allena a parte prima del Brighton | Chance per Azmoun

Romelu Lukaku si è allenato a parte nell’allenamento di rifinitura prima della partenza della Roma per Brighton. L’attaccante belga è in dubbio per la partita di domani e potrebbe rimanere a Roma per riprendere le energie per le prossime sfide di campionato. Ancora non si conoscono con certezza le ragioni che lo hanno indotto allo stop, ma ciò che è certo è che a Brighton toccherà ad Azmoun, aspettando il rientro di Abraham a fine Marzo. Qualche risposta sul belga è attesa nella conferenza stampa di oggi, in programma alle 19:45, di De Rossi e Bove.

Chance per Azmoun dal 1′, De Rossi consegna le chiavi dell’attacco all’iraniano

Sarà quindi Sardar Azmoun a prendere il posto dell’attaccante belga. Il numero 17 giallorosso avrà dunque un’opportunità importante e dovrà guidare i giovani che De Rossi inserirà al suo fianco. La titolarità di Baldanzi sembra infatti certa, per far rifiatare Dybala e averlo al meglio nella sfida contro il Sassuolo di domenica, mentre c’è ancora un ballottaggio sull’out di sinistra tra El Shaarawy e Zalewski con quest’ultimo al momento favorito.

Dunque tra le idee di De Rossi c’è anche quella di comporre un attacco inedito, forte dei 4 gol di vantaggio della sfida d’andata. L’allenatore giallorosso si fida dei suoi uomini e sceglie ampio turnover in tutti i reparti, contando sull’esperienza europea maturata dal gruppo nelle ultime due stagioni. Chissà che non corra il rischio di soffrire troppo fuori casa e rischiare l’impensabile…in ogni caso, è una scelta che probabilmente ciascuno di noi farebbe, forte di un vantaggio così largo dopo la gara di andata. La Roma che scenderà in campo non dovrà avere alibi e dovrà giocare una partita di livello, amministrando la propria superiorità e gestendo i quattro gol dell’andata.