La Roma continua ad insistere su Gollini. Il portiere è in prestito al Napoli con diritto di riscatto dall’Atalanta, ma per i capitolini sarebbe un’occasione low cost.

Roma, Gollini nel mirino

Mentre per il Napoli pensa alle sue incertezze sul futuro di Gollini, arrivato in azzurro in prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto per sette milioni di euro, la Roma prova la mossa per farlo trasferire in capitale. Il giocatore ha espresso il desiderio di restare, ma per lui si apre la pista Roma.

I giallorossi, con Rui Patricio destinato a partire, cercano un’alternativa all’emergente Mile Svilar che dovrebbe essere il titolare della prossima stagione. Alle sue spalle, però, la società, vuole un altro elemento di spessore e Gollini potrebbe essere l’uomo giusto. Anche se il portiere avrebbe intenzione di restare a Napoli, la Roma potrebbe sperare con i buoni rapporti che Gollini ha con alcuni giocatori della Roma