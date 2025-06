La trattativa di rinnovo tra Mile Svilar e la Roma non è per niente facile. Sono mesi che le due parti si incontrano per trovare l’accordo giusto, ma dopo 3 incontri nulla è ancora fatto. Mentre l’estremo difensore è arrivato in capitale con il suo agente, Ghisolfi fa sapere che trattenere il portiere è uno degli obiettivi principali della società.

Roma, Svilar in capitale: arriverà la firma definitiva?

La trattativa continua ad essere tosta, le indiscrezioni discordanti si susseguono, ma è proprio Florent Ghisolfi, il direttore sportivo giallorosso, ad aver fornito sulla posizione decisa dalla Roma sulla questione Svilar. Lo abbiamo contattato per capire lo stato della negoziazione, con il rinnovo in sospeso che tiene in ansia i tifosi, ottenendo una risposta abbastanza significativa: “Come ho sempre detto, lui è il nostro futuro. Ha ancora due anni di contratto, ma vogliamo rinnovare perché se lo merita: Mile ha disputato una grande stagione ed è diventato un giocatore importante del club”.

Il portiere serbo resta uno dei più seguiti sul mercato, non solo da squadre italiane, ultima il Milan, anche da numerosi club europei. La Roma è perfettamente consapevole che l’entourage di Svilar si stia muovendo per tutelare i propri interessi. Ma conosce anche la volontà del portiere: “Io voglio restare al cento per cento. Sul contratto non ho fretta, ne avete più voi di me, la scadenza è nel 2027. I soldi sono importanti, certo, ma non sono tutto: è ancora più importante vivere nel posto dove si sta bene”.