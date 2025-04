La Roma con il suo ds, Florent Ghisolfi, sono totalmente focalizzati già al mercato estivo per migliorare la rosa giallorossa. Il potenziale c’è e va utilizzato al meglio, incanalato e soprattutto migliorato con nuove entrate. La Roma può essere tra le squadre più competitive.

Roma, obiettivo Anderson, ma costerà 35 milioni

Il direttore sportivo avrebbe individuato nuovi giocatori in Premier League, in particolar modo sul Notthingham Forest. Occhi puntati sull’ala sinistra Hudson-Odoi, ma, il vero obiettivo sembra essere Anderson. Il centrocampista inglese con cittadinanza scozzese è valutato oltre 35 milioni di euro e Ghisolfi lo segue da diversi mesi.

In estate i giallorossi si dedicheranno anche alle cessioni, le quali saranno tante, queste porteranno ad un bel tesoretto. Soldi che possono essere investiti per i nuovi acquisti. Per entrambi i giocatori bisognerà parlare anche con Lina Souloukou. L’ex Ceo della Roma si trova al momento al Nottingham Forest. Squadra che sta stupendo tutti nel campionato inglese ed è quarta in classifica alle spalle di Manchester City, Arsenal e Liverpool.