Dal 2017 sono passati ben 6 anni: ora, Francesco Totti vuole fare la pace con Luciano Spalletti, che lo allenava alla Roma. In un’intervista del Corriere della Sera, Totti ha dichiarato: “Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame. Anche perché quello che abbiamo passato insieme, quando arrivò da Udine, è per me, nella mia vita, qualcosa di irripetibile. Sia in campo che nel quotidiano. Io uscivo una o due volte a settimana con lui a cena. Luciano era una persona piacevole, divertente, sincera. Nella fase finale il nostro rapporto è stato condizionato dall’esterno, specie dai dirigenti o consulenti della società, e non ci siamo più capiti. Anche io ho fatto degli errori, ci mancherebbe. Credo che tutti e due, se tornassimo indietro, non entreremmo più in conflitto“.

La risposta di Luciano Spalletti è decisamente positiva: “C’è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che non ho mai smesso di abbracciarlo e che l’avrei voluto sempre con me”. L’occasione per rivedersi e riabbracciarsi arriverà presto: “Prima della prossima partita all’Olimpico andrò a trovare alcuni amici che abbiamo in comune al Bambin Gesù, potrebbe essere una bella occasione per fargli visita insieme”.