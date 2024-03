Roma, Zalewski a quota 100: “Onorato di questo traguardo”

Nicola Zalewski ha raggiunto ieri all’Artemio Franchi le 100 presenze con la maglia della Roma. Ha festeggiato con una storia su Intagram, in cui scrive: “Sono onorato di questo traguardo, che arriva in una serata in cui portiamo a casa un punto pesantissimo. Testa alla prossima e forza Roma“.

Le statistiche di Zalewski con la Roma

Zalewski, che è nato a Tivoli, milita nelle giovanili della Roma dal 2011, quando aveva 9 anni. Esordisce in prima squadra nella stagione 2020/2021, sotto la guida di Paulo Fonseca. Nelle 100 presenze con i giallorossi ha realizzato 2 gol e fornito 7 assist. Il 25 maggio 2022 vince la Conference League a Tirana con Mourinho in panchina. Attualmente non è titolare con De Rossi, che spesso lo utilizza a gara in corso.