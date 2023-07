Roma, Zaniolo piace all’Al-Hilal: c’è una percentuale su futura rivendita

Tra Zaniolo e la Roma è finita, sì, ma la loro storia d’amore, conclusa non nel migliore dei modi, continua a far parlare di sé. In realtà il nome del centrocampista-attaccante di proprietà del Galatasaray, continua ad essere associato ai capitolini solo perché di mezzo c’è una percentuale su futura rivendita, che andrà ad arricchire ulteriormente la Roma solo nel caso in cui Zaniolo lasciasse definitivamente i turchi per trasferirsi altrove.

Roma, Zaniolo piace in Arabia