Sampdoria-Venezia, le ultimissime sulle formazioni

Venezia ospite della Sampdoria al Ferraris, questa alle 20.30. Pirlo sceglie il 4-3-3 per il blucerchiati, composto da: Stankovic tra i pali; Giordano, Murru, Ghilardi e Stojanovic per la difesa; Verre, Ricci e Depaoli in mezzo al campo; Borini e De Luca accanto a Delle Monache in attacco. Vanoli opta per 4-3-2-1 con: Joronen in porta; Candela, Idzes, Sverko e Zampano per il reparto difensivo; Busio, Tessmann e Ellertsson a centrocampo; Pierini, Johnsen e Pohjanpalo a completare l’undici come tridente d’attacco.

Le probabili formazioni:

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Depaoli; Borini, De Luca, Delle Monache. All. Pirlo.

Venezia (4-3-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Johnsen; Pohjanpalo. All. Vanoli.