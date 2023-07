Santini critica: “L’Inter sta facendo una pessima figura. Hanno chiamato Dybala ma…”

Intervenuto nel corso di “Calciomercato e Ritiri” a TMW Radio, il giornalista Fabio Santini ha commentato rapidamente il mercato nerazzurro utilizzando parole non proprio carine: “L’Inter non ha il portiere, il quarto centravanti e un laterale. La mossa di chiamare Dybala è una mossa di distrazione di massa. Visto che stanno facendo una brutta figura con i portieri, vanno su Dybala pur sapendo che non lascerà mai la Roma“. Santini, quindi, non le manda a dire e conferma l’interesse nerazzurro per la Joya senza però riscontri positivi per un trasferimento a Milano.