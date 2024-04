Sassuolo-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Maxi turnover per i rossoneri con Leao, Giroud e Pulisic che dovrebbero riposare. Torna Jovic titolare in attacco

I rossoneri stanno già pensando alle soluzioni per rimontare la Roma giovedì in Europa League dopo lo 0-1 all’andata. Intanto, però, c’è da pensare alla trasferta di Reggio Emilia per consolidare il secondo posto ma potrebbe nascondere delle insidie a ridosso delle coppe europee. I neroverdi non hanno mai vinto nelle ultime sette gare interne contro il Milan mentre hanno conquistato tre punti a San Siro nella scorsa stagione per il risultato di 5-2. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 14 aprile alle ore 15.

Probabili formazioni Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique; Defrel, Thorstvedt, Lauriente’; Pinamonti. All. Ballardini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli