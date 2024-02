Sassuolo-Torino, le scelte di Dionisi e Juric | Le formazioni

Dionisi senza Berardi, Castillejo, Defrel, Obiang e Toljan. Linea difensiva a quattro per i neroverdi con Erlic e Viti al centro, Pedersen e Doig sulle corsie laterali. Centrocampo con Thorstvedt e Matheus Henrique, alle spalle di Bajrami, Volpato e Laurienté, dietro la punta Pinamonti.

Problema in difesa per Juric, che dovrà fare a meno di Buongiorno e Rodriguez, sostituiti da Djidji, Tameze e Sazanov. In mezzo al campo Ilic e Ricci, supportati da Bellanova, a destra, e Lazaro, a sinistra. In avanti Zapata e Sanabria, supportati da Vlasic sulla trequarti.