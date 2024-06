Queste le possibili scelte dei ct Clarke e Rossi in vista della sfida di questa sera del gruppo A. Stesso schieramente per i due allenatori, che cercano punti per l’ultima gara del girone.

Scozia-Ungheria, le probabili formazioni:

SCOZIA (3-4-3): Gunn; Hendry, Hanley, McKenna; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, Adams, McGinn. CT. Clarke.

UNGHERIA (3-4-3): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai, B. Varga. CT Rossi.