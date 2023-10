Classifiche a confronto rispetto alla scorsa stagione di serie A: volano Inter e Juventus. da incubo Napoli e Roma.

Le classifiche

Classifiche a confronto rispetto alla scorsa stagione dopo 10 turni di campionato di Serie A.

L’Inter capolista ha 7 punti in più rispetto all’anno scorso, sicuramente un raffronto positivo.

Raffronto positivo valido anche per la Juventus seconda in classifica, i bianconeri contano 6 punti in più rispetto alla scorsa stagione.

Rispetto alla stagione scorsa hanno avuto un calo drastico Roma e Napoli.

Gli attuali campioni in carica e i giallorossi contano 8 punti in meno rispetto alla scorsa stagione.

La Classifica

Inter 25 punti (+7)

**Juventus 23 (+6)

Milan 22 (-1)

Napoli 18 (-8)

*Fiorentina 17 (+8)

*Atalanta 16 (-5)

Bologna 15 (+8)

Roma 14 (-8)

*Lazio 13 (-7)

Monza 13 (+3)

Lecce 13 (+5)

Frosinone 12 (in Serie B)

Torino 12 (+1)

Genoa 11 (in Serie B)

Sassuolo 11 (-1)

Hellas Verona 8 (+3)

*Empoli 7 (-1)

Udinese 7 (-14)

Cagliari 6 (in Serie B)

Salernitana 4 (-6)