Como, Pisa e Sampdoria vittoriose in trasferta

Il Pisa torna alla vittoria in trasferta sull’ostico campo del Sudtirol, Valoti doppietta d’autore per i padroni di casa a segno Pecorino, la Sampdoria di Pirlo sbanca il Braglia di Modena grazie alle reti di Esposito e Kasami, il Como continua la sua rincorsa alla vetta a segno il solito Cutrone. Il Cosenza batte 2-0 la Reggiana con Tutino che ritorna al gol, pare spettacolare tra Feralpisalò e Bari. Oggi in programma quattro partite con il Parma impegnato sul campo del Lecco.

Domenica ore 16.15

Brescia-Cremonese:

Lecco-Parma:

PALERMO-Cittadella:

Spezia-Ternana:

Giocata ieri

Venezia-Catanzaro 2-1: 25′ rig. Pohjanpalo, 45′ Johnsen-40′ Ghion

Ascoli-Como 0-1: 4′ Cutrone

Cosenza-Reggiana 2-0: 23′ Voca, 83′ Tutino

FeralpiSalò-Bari 3-3: 51′ aut. Di Cesare, 65′ Zennaro, 73′ Sau-7′ Nasti, 49′ Sibilli, 79′ Ismail

SudTirol-Pisa 1-2: 61′ Pecorino-45′, 50′ Valoti

Modena-Sampdoria 0-2: 31′ Esposito, 63′ Kasami