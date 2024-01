Serie B: i risultati della 20^ giornata. Como inarrestabile, il Cittadella batte il Palermo

Il Como si porta in zona promozione

Il Como cala il poker e si porta in zona promozione diretta, il malcapitato Spezia subisce quattro reti da una squadra che ora sogna la promozione diretta in Serie A. Il Bari rifila tre reti alla Ternana, il Brescia batte il Modena 2-1, mentre il Palermo cade 2-0 sotto ai colpi di un sempre più sorprendente Cittadella che nelle ultime partite ha uno score di sette vinte e due pareggi. Il Sudtirol batte con il minimo scarto la Feralpisalò, mentre nel posticipo finisce in parità Pisa. Reggiana.

Sabato ore 14

Bari-Ternana 3-1: 41′ Ricci, 43′ Nasti, 83′ Dorval-86′ Diakite

Cittadella-PALERMO 2-0: 26′ Pandolfi, 80′ Vita

Como-Spezia 4-0: 27′, 63′ Da Cunha, 37′ Cutrone, 59′ Gabrielloni

Modena-Brescia 1-2: 52′ rig. Tremolada-5′ aut. Zaro, 30′ Galazzi

SudTirol-FeralpiSalò 1-0: 76′ Casiraghi

Sabato ore 16.15

Pisa-Reggiana 2-2: 16′ rig. Valoti, 82′ Bonfanti-9′ Melegoni, 34′ Antiste

Domenica ore 16.15

Cremonese-Cosenza:

Parma-Ascoli:

Venezia-Sampdoria:

Giocata ieri

Catanzaro-Lecco 5-3: 18′ Verna, 48′, 65′ Sounas, 52′ Iemmello, 88′ Biasci-25′ Di Stefano, 29′ Lemmens, 55′ Novakovich