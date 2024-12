Serie B: i risultati della 20^ giornata. Vince il Sassuolo, Spezia sconfitto a Bari

Sì sono giocati cinque incontri con inizio alle ore 15, e le sorprese nell’ultima giornata del campionato di Serie B non sono mancate. Il Sassuolo ha vinto in rimonta contro il Cosenza, reti nel finale di Moro e Lipari, mentre lo Spezia cade 2-0 a Bari e resta a 38 punti. La Cararrese batte 2-0 il Cesena ed è incredibilmente in zona playoff, la Reggiana è Corsara a Mantova mentre finisce a reti bianche tra Modena e Sudtirol.

I risultati

SERIE B, 20ª GIORNATA