Serie B: i risultati della 26^ giornata. Vince il Sassuolo, pari Spezia. Oggi in campo il Pisa

Il Sassuolo si conferma al vertice della classifica di Serie B, e stende 2-0 il Brescia grazie alle reti di Lovato e Laurientè, mentre lo Spezia pareggia a Modena e dopo essere andato in vantaggio con il solito Esposito si fa raggiungere grazie ad una rete di Defrel. La Carrarese torna alla vittoria e batte 3-2 la Salernitana, il Sudtirol batte una Sampdoria rimasta in nove, pari tra Bari e Cremonese.

I risultati della Serie B

Venerdì, ore 20:30 Catanzaro-Cittadella 1-0. Marcatore: 65’ Iemmello.

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Salernitana 3-2. Marcatori: 31′ Zanon (C), 41′ Finotto (C), 46′ Zuelli (C), 63′ Reine-Adelaide (S), 85′ Soriano (S).

Sabato, ore 15:00 Sassuolo-Brescia 2-0. Marcatori: 34′ Lovato, 73′ Laurienté.

Sabato, ore 15:00 Sudtirol-Sampdoria 2-1. Marcatori: 6′ Merkaj (Sud), 11′ Sibilli (Sam), 88′ Casiraghi (Sud)

Sabato, ore 15:00 Modena-Spezia 1-1. Marcatori: 23′ F. Esposito (S), 41′ Defrel (M).

Sabato, ore 17:15 Bari-Cremonese 1-1. Marcatori: 69’ Valoti (C), 90’+3 Bianchetti (B).

Domenica, ore 15:00 Palermo-Mantova

Domenica, ore 15:00 Juve Stabia-Cosenza

Domenica, ore 15:00 Frosinone-Reggiana

Domenica, ore 17:15 Cesena-Pisa