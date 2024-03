Serie B: i risultati della 29^ giornata. La Cremonese batte il Como, il Pisa in zona playoff

I risultati della 29^ giornata di Serie B

Dopo la vittoria del Parma, oggi arriva quella della Cremonese, che batte il Como e si porta in seconda posizione solitaria. La squadra di Stroppa vince grazie al solito Coda a segno su rigore, poi il pari dei lombardi con Da Cunha che in dieci dopo l’espulsione di Strefezza soccombono grazie alal rete di Zanimacchia. Il Modena perde in casa contro la Feralpisalò, lo Spezia batte il Sudtirol e spera nella salvezza, il Catanzaro perde in casa dalla Reggiana, mentre il Pisa dopo mille sofferenze ha ragione della Ternana grazie ad una rete di Moreo e spera nei playoff.

Sabato ore 14

Cosenza-Cittadella 0-0: -.

Modena-FeralpiSalò 2-3: 6′ Abiuso, 65′ rig. Palumbo-34′ Di Molfetta, 45’+7 rig. Butic, 91′ rig. La Mantia

Spezia-SudTirol 2-1: 8′, 73′ rig. Verde-32′ rig. Casiraghi

Sabato ore 16.15

Catanzaro-Reggiana 0-1: 12′ aut. Fulignati

Cremonese-Como 2-1: 45′ rig. Coda, 88′ Zanimacchia-68′ Da Cunha

Pisa-Ternana 1-0: 89′ Moreo

Domenica ore 16.15

Lecco-Palermo:

Venezia-Bari:

Lunedì ore 20.30

Sampdoria-Ascoli:

Giocata ieri

Parma-Brescia 2-1: 52′ Man, 89′ Del Prato-16′ Jallow