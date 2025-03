Serie B: i risultati della 30^ giornata. Solo un pari per lo Spezia

A causa del maltempo la partita Pisa-Mantova è stata rimandata a Domenica 16 alle ore 15, mentre oggi lo Spezia non va oltre al pareggio con il Cesena, con Lapadula che sbaglia il rigore decisivo. Il Sassuolo vince a Cittadella trascinato da Berardi ed ormai ha un piede e mezzo in Serie A, la Juve Stabia continua a stupire e batte il Modena 2-1 grazie ad una doppietta di Candellone. Infine il Frosinone vince contro il Brescia e si allontana dalla zona playout, Maran tecnico dei lombardi sarebbe ad un passo dall’essere esonerato.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Palermo-Cremonese 2-3. Marcatori: 55’ Gomes (P), 72’ Brunori (P), 74’ Azzi (C), 86’ Valoti (C), 90’+5 Collocolo (C).

Sabato, ore 15:00 Cittadella-Sassuolo 1-2. Marcatori: 15’ Mulattieri (S), 46’ Berardi (S), 90’ Tronchin (C).

Sabato, ore 15:00 Juve Stabia-Modena 2-1. Marcatori: 10’ Candellone (J), 64’ Candellone (J), 75’ Palumbo (M).

Sabato, ore 15:00 Cesena-Spezia 0-0.

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Brescia 2-1. Marcatori: 16’ Kvernadze (F), 42’ Moncini (B), 61’ Ghedjemis (F).

Sabato, ore 19:30 Bari-Salernitana

Domenica, ore 15:00 Pisa-Mantova

Domenica, ore 15:00 Reggiana-Sampdoria

Domenica, ore 15:00 Sudtirol-Carrarese

Domenica, ore 17:15 Catanzaro-Cosenza