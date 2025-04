Serie B: i risultati della 35^ giornata Pisa sempre più vicino al ritorno in Serie A

Il pareggio dello Spezia e la vittoria del Pisa, consentono ai nerazzurri di allungare il vantaggio sulla terza in classifica ed ora il ritorno in Serie A è distante solo quattro punti. Giornata che inizia nel migliore dei modi per la squadra di Inzaghi, lo Spezia nel lunch match pareggia a Frosinone 2-2, poi il Pisa fa il suo dovere a Brescia vincendo 2-1 sotto il nubifragio ed allungando in classifica. Già il primo Maggio il Pisa potrebbe essere promosso matematicamente se lo Spezia dovesse perdere in casa contro la Salernitana. Nelle altre partite, la Carrarese vince ed inguaia la Sampdoria, il Cosenza è ad un passo dalla retrocessione dopo la sconfitta di Salerno, la Reggiana torna alla vittoria riuscendo a battere il Cittadella, il Modena è corsaro a Bari, mentre la Cremonese ottiene tre punti contro il Mantova.

I risultati

Venerdì, ore 12:30 Frosinone-Spezia 2-2. Marcatori: 9′ Bohinen (F), 15′ Bandinelli (S), 39′ Bohinen (F), 75′ F. Esposito (S).

Venerdì, ore 15:00 Salernitana-Cosenza 3-1. Marcatori: 50′ Corazza (S), 64′ Ferrari (S), 78′ Tongya (S), 82′ Zilli (C)

Venerdì, ore 15:00 Reggiana-Cittadella 2-1. Marcatori: 60′ Gondo (R), 90′ Portanova (R), 96′ Pandolfi (C)

Venerdì, ore 15:00 Carrarese-Sampdoria 1-0. Marcatore: 6′ Torregrossa (C)

Venerdì, ore 15:00 Brescia-Pisa 1-2. Marcatori: 12′ Tramoni (P), 79′ Touré (P), 94′ Juric (B)

Venerdì, ore 15:00 Bari-Modena 1-2. Marcatori: 8′ Defrel (M), 18′ Palumbo (M), 42′ Lasagna (B)

Venerdì, ore 18:00 Cremonese-Mantova 4-2. Marcatori: 4’ Redolfi (M), 25’ (C), 47’ De Luca (C), 53’ Collocolo (C), 73’ De Luca (C), 77’ Brignani (M).

Venerdì, ore 20:30 Cesena-Sassuolo

Domenica, ore 15:00 Sudtirol-Juve Stabia

Domenica, ore 15:00 Catanzaro-Palermo