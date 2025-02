Serie B: il programma della 24^ giornata. Il Sassuolo tenta il sorpasso

Il Pisa per una notte è in vetta alla classifica di Serie B, ma oggi il Sassuolo tenta il contro sorpasso in casa contro una Juve Stabia che non finisce di stupire, una squadra di giovani ben amalgamata dal condottiero Pagliuca. Lo Spezia, fresco di annuncio del nuovo bomber Lapadula, sarà di scena a Cittadella, mentre la Cremonese prima inseguitrice avrà un compito difficile a Salerno. In coda, tenta l’impresa il Cosenza a Genova contro la Sampdoria, mentre il Frosinone sarà di scena a Bari.

Il programma Serie B

Venerdì, ore 20:30 Palermo-Pisa 1-2. Marcatore: 13’ Rus (Pis) 26’ Lind (Pis), 59’ Brunori (Pal).

Sabato, ore 15:00 Sampdoria-Cosenza

Sabato, ore 15:00 Sassuolo-Juve Stabia

Sabato, ore 15:00 Cittadella-Spezia

Sabato, ore 15:oo Catanzaro-Cesena

Sabato, ore 17:15 Modena-Mantova

Domenica, ore 15:00 Salernitana-Cremonese

Domenica, ore 15:00 Sudtirol-Reggiana

Domenica, ore 15:00 Carrarese-Brescia

Domenica, ore 17:15 Bari-Frosinone