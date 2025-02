Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. 11 i giocatori squalificati

Le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gare della 24^ giornata:

“Il giudice sportivo squalifica per una giornata effettiva di gara:

VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ANTOV Valentin (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BANDINELLI Filippo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BENALI Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CARISSONI Lorenzo (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

D’ORAZIO Tommaso (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE PAOLI Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GARRITANO Luca (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

MAITA Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOURE Idrissa (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERRETH Matthias (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).”