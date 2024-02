Simeone: “Abbiamo controllato la partita per un lungo periodo. Sono ottimista per il ritorno”

Queste le parole del Cholo Simeone a Mediaset al termine della sfida persa contro l’Inter: “Nel primo tempo abbiamo dato loro spazio e avrebbero potuto sfruttare più occasioni. Abbiamo perso alcuni brutti palloni e loro sono bravi in contropiede e nelle ripartenze. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo lottato bene, ora manca ancora il ritorno contro un avversario molto difficile. Speriamo di poter fare di più”.

Simeone: “Sogno una grande serata al ritorno, siamo ancora in gara”

E poi ancora: “Non abbiamo creato tante occasioni da gol, ma abbiamo controllato la partita per un lungo periodo. Nel secondo tempo abbiamo creato di più. Sogni grande serata a Madrid? Sono ottimista. Oggi sconfitta, ma siamo ancora in gara. Sappiamo come giocano e speriamo di poter sfruttare la nostra occasione. A Griezmann faceva male la caviglia, ma non credo sia nulla di grave”.

In conclusione: “Cosa deve fare l’Atletico che oggi non è riuscita a fare? Gol. Non ci sono tantissimi spazi, abbiamo avuto poche occasioni da gol, nel secondo siamo migliorati, ma eravamo in controllo della partita. Ci mancava il gol, vedremo al ritorno”.