Slavia Praga-Milan, le ultime da Milanello sulla squadra di Pioli

Le ultime dall'allenamento del Milan in vista della sfida di Praga, per cui Pioli avrà a disposizione tutti i suoi titolari.

Rifinitura mattutina nella giornata di oggi per il Milan. Nel pomeriggio poi, la partenza per Praga per giocare la gara prevista per domani alle 18:45 in Repubblica Ceca e valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Contro lo Slavia sarà una sfida difficile, come all’andata, terminata 4-2 in favore dei rossoneri in quel di San Siro.

Come riporta Milannews.it, ad eccezione di Pobega (infortunato) e Florenzi (squalificato), tutti i giocatori sono a disposizione di Mister Pioli che non vuole sottovalutare il match di Praga ed è intenzionato a schierare il miglior 11 a disposizione. Non dovrebbero infatti esserci troppe sorprese di formazione.

Le scelte di formazione di Pioli per Slavia Praga-Milan

Rafael Leao e Olivier Giroud torneranno titolari in casa dello Slavia Praga: il portoghese ha saltato l’ultima con l’Empoli per squalifica, mentre il francese ha lasciato spazio a Luka Jovic dal 1′, per poi subentrare a gara in corso. A completare l’attacco milanista ci sarà Pulisic con Loftus-Cheek sulla trequarti.

In difesa Calabria prende il posto dello squalificato Florenzi sulla destra, Gabbia-Tomorisi conferma la coppia di centrali più affidabile per Pioli e a sinistra ci sarà l’immancabile Theo Hernandez. Davanti alla difesa ancora qualche dubbio, con Adli favorito su Bennacer vicino a Reijnders.

Ecco il probabile 11 del Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Reijnders, Adli, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud.