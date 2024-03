Slavia Praga-Milan, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Al Sinobo Stadium di Praga si preannuncia un ritorno degli ottavi di finale di Europa League elettrizzante tra lo Slavia Praga e il Milan. Dopo un andata che ha visto i rossoneri imporsi per 4-2, non senza momenti di sofferenza, la compagine milanese punta a consolidare il risultato per garantirsi l’accesso ai quarti di finale. La sfida, giocata in uno scenario di intensa competitività, lascia intravedere la possibilità di una rivincita per i cechi, che al ritorno, spinti dal fervore del proprio pubblico, cercano di ribaltare le sorti del match​​. Da una parte, lo Slavia Praga, nonostante l’inaspettata sconfitta dell’andata, si è dimostrato capace di tenere testa ai rossoneri fino all’espulsione di Diouf. Con due gol siglati da Doudera e Schranz, la squadra ceca mantiene vive le speranze di una rimonta, soprattutto grazie al caloroso sostegno dei propri tifosi. Il tecnico Trpisovsky, ottimista, ha già espresso fiducia nella capacità della sua squadra di compiere l’impresa al ritorno, pur consapevole delle difficoltà poste da un avversario del calibro del Milan​​. Il Milan, dall’altro lato, seppur vittorioso, non è riuscito a esprimersi al meglio nell’andata, lasciando emergere alcune criticità, specialmente nella gestione del vantaggio in superiorità numerica. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, è consapevole che il ritorno richiederà un approccio tattico diversificato e maggiore attenzione, per evitare sorprese contro un avversario dichiaratamente intenzionato a giocarsi il tutto per tutto.

Slavia Praga-Milan, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Milan è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla interno a 2.05 su Snai e 2.00 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.80 mentre una vittoria del Slavia Praga (segno 1) si trova anche quota 3.25. Ecco la comparazione quote di Slavia Praga Milan dei bookmakers: