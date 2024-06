Spalletti: “Affaticamento per Barella, questa sera starà fuori per non rischiare”

Barella non sarà della partita questa sera nell'amichevole tra Italia e Turchia, Spalletti non vuole rischiarlo dopo che il centrocampista ha accusato un'affaticamento

In vista del match amichevole tra Italia e Turchia di questa sera a Bologna, il CT della Nazionale Luciano Spalletti intervistato dalla Redazione Sport del Giornale Radio Rai, ha comunicato che alcuni calciatori sono affaticati, ma che non verranno rischiati. Ecco le sue parole.

Spalletti: “Ci sono un paio di giocatori affaticati, non li rischieremo”

“È difficile giocare al massimo ma senza rischiare infortuni. Stasera si gioca forte, poi quando si decide che ci sia un po’ di stanchezza si cambia. Non si può andare con il freno a mano tirato, sennò si rischia di fare brutta figura e di fare confusione sui concetti”.

“Ci sono un paio di giocatori affaticati, ma sono affaticamenti naturali, e proprio perché abbiamo un margine di tempo non li rischieremo. Uno di questi è Barella: questa sera starà fuori per non andare incontro a delle spiacevoli notizie. Barella si è allenato benissimo, possiamo gestire la cosa, basta un giorno di recupero o due e va a posto”.

Poi sulla gestione del gruppo: “È un bellissimo gruppo, proprio come si sperava di riuscire a crearlo. C’è questa compattezza, questa unione, questa amicizia che è fondamentale per noi per riuscire a fare una squadra forte. Ce lo dice la nostra storia, lo zoccolo duro della forza del collettivo è stata una base per costruire i nostri passati successi”.