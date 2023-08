Spezia-Venezia, le ultimissime sulle formazioni

Trentaduesimi di Coppa Italia tra Spezia e Venezia. Primo incontro ufficiale per Massimiliano Alvini, ex tecnico della Cremonese, sulla panchina dello Spezia. I liguri scenderanno in campo con il 4-3-3, così composto: Dragowski tra i pali, Amian, Muhl, Nikolau e Reca in difesa, Bandinelli, Esposito e Zurkowski in mezzo al campo, Verde, Moro e Antonucci per il reparto offensivo. Vanoli opta per il 4-3-1-2 per il Venezia con: Joronen in porta, Candela, Idzes, Sverko e Zampano a comporre la difesa, Ellertsson, Tessman e Busio a centrocampo, attacco composto dal finlandese, Pohjanpalo, e il norvegese, Johnsen.

Le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Reca; Bandinelli, S. Esposito, Zurkowski; Verde, Moro, Antonucci. All. Alvini.

VENEZIA (4-3-1-2): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Ellertsson, Tessman, Busio; Pierini; Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.