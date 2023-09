Sport Paper approda in TV. Dal 12 settembre su Radio Roma Television

In diretta su Radio Roma e in streming, tutto il calcio in 90'. Ogni martedì alle 21.30

Nasce Sport Paper TV, dal 12 settembre in diretta su Radio Roma Television

Sport Paper cresce sempre di più e dopo aver partecipato alla fase conclusiva della sessione estiva del calciomercato ora arriva anche in TV. Partirà infatti il prossimo martedì 12 settembre, alle ore 21:30, il nuovo contenitore sportivo firmato Komunicare Editore che vedrà impegnati tutti i giornalisti e collaboratori di questa giovane ma già consolidata realtà del settore.

Il programma sarà diretto dalla nota ed apprezzata conduttrice Roberta Pedrelli, in onda su Radio Roma Television (canale 14 dgt nel Lazio) e naturalmente in streaming su www.sportpaper.tv, www.radioroma.it e su tutti i canali social, oltre che sul canale 222 su Smart TV in Italia.

La trasmissione vedrà la partecipazione in studio ed in collegamento di importanti ex calciatori, allenatori, dirigenti sportivi e vip che affronteranno con un taglio frizzante e diverso dal solito tutti i temi legati al mondo del calcio, con inchieste ed approfondimenti sul calciomercato e sul Betting. A supporto della conduttrice Roberta Pedrelli ci saranno il direttore di Sport Paper Daniele Amore, Roberto Molinari, gli inviati Anthony Cervoni, Davide Parravano e Ilda Ceriku ed il direttore di KeyPress Italia Salvatore Fornelli. In collegamento dalla redazione di Milano l’inviato Samuel Tafesse ed in live i redattori di SportPaper.it.

Per tutti gli appassionati di calcio quindi un nuovo appuntamento fisso, ogni martedì sera alle 21:30 su Roma Radio Television e Sport Paper. Tutto il calcio in…90 minuti!