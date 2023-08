Stankovic alla Samp. Il portiere: “I blucerchiati sono una piazza importante”

“Sono contento, so che è una piazza importante e non vedo l’ora di iniziare”. E poi ancora: “Il fatto che rinnovo vuol dire che il nerazzurro potrà essere ancora nel mio futuro? Si, ma ora mi concentro sulla Sampdoria e poi con l’Inter vediamo. Quale messaggio voglio mandare ai tifosi della Sampdoria? Non vedo l’ora di iniziare e di conoscerli”.

Sono queste le parole di Filip Stankovic ai microfoni di Sky Sport, all’uscita della sede dell’Inter. Il portiere figlio d’arte ha rinnovato il suo contratto con i nerazzurri prima di accettare il prestito alla Sampdoria, squadra allenata lo scorso anno da papà Dejan e ora da Andrea Pirlo.