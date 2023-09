Südtirol-Ascoli, probabili formazioni e dove vederla

Al Druso arriva l’Ascoli

Quarta giornata di Serie B: al Druso di Bolzano, ospite del Südtirol, arriva l’Ascoli. Due partite disputate per i padroni di casa, fermi a quattro punti: nella prima gara disputata hanno pareggiato con lo Spezia, nella seconda, invece, hanno sconfitto per 0-2 la FeralpiSalò. Tre punti in tre gare per la formazione marchigiana che, dopo due sconfitte nelle prime giornate, ha trovato la vittori contro i lombardi della FeralpiSalò. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Giorgini, Cuomo, Masiello, Davi, Ghiringhelli, Tait, Kofler, Casiraghi, Rover, Odogwu. All. Bisoli

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano, Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane, Caligara, Gnahoré, Masini, Rodriguez, Millico, Mendes. All. Viali