Supercoppa di Spagna, è trionfo Blancos: Tripletta Vinicius e Barça demolito 4-1

È stato semplicemente un Clasico all’insegna del calcio quello andato in scena all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad tra Real Madrid e Barcellona. I primi 10 minuti indirizzano pesantemente il match con Vinicius Jr che prima porta in vantaggio i Blancos su assist di Bellingham e poi raddoppia grazie a un’ottima giocata di Rodrygo che fa siglare la doppietta al connazionale. Al 33′ Lewandowski riapre la partita ma ci pensa sempre Vinicius sei minuti dopo su rigore a spegnere le speranze blaugrana. Al 64′ Rodrygo chiude definitivamente i conti e piove sul bagnato per il Barcellona con il doppio giallo e l’espulsione al 71′ per Araujo.

Tabellino del match

Reti: 7′, 10′, 39′ Vinicius, 64′ Rodrygo, 33′ Lewandowski

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. All. Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): Peña; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Roberto, De Jong, Gündoğan; Ferran, Pedri, Lewandowski. All. Xavi